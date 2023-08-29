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        Kayalıklarda göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 22:52 Güncelleme: 29.08.2023 - 22:53
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        Kayalıklarda göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu
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        Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Orhan Baran (23), sahildeki kayalıklarda göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Baran'ın ayak ucunda tabanca ve cep telefonu bulunurken, annesi Aycan ve babası Ercan Baran, olay yerinde sinir krizi geçirip fenalaştı.

        Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi üzerinde sahildeki kayalıklarda meydana geldi. İddiaya göre temizlik işçileri, deniz kıyısında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görüp durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polisin yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin Orhan Baran olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde Baran'ın göğsüne isabet eden mermi ile hayatını kaybettiğini belirledi. Baran'ın ayak ucunda ise tabanca ve cep telefonu bulundu. Olay yerine gelen anne Aycan ve baba Ercan Baran fenalık geçirdi. Ekipler, büyük üzüntü yaşayan anne ve babayı sakinleştirmeye çalıştı. Orhan Baran'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ereğli ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhan Baran'ın sabah saatlerinde evinden çıktığı iş yerini açtıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

        Polis, olayın cinayet mi, intihar mı olduğunun tespiti için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Sinan KABATEPE

        2023-08-29 22:51:20

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