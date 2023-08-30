Zonguldak'taki 30 Ağustos kutlamalarında madenciler baret ve tulumlarıyla yürüdü

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarındaki geçit töreninde baret ve tulumlarıyla maden işçileri de katıldı.

Kentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Gazipaşa Caddesi´nde Valilik binası önünde törenle kutlandı. İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri hediye takdim etti. Geçit törenine ise resmi ekiplerin yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçileri de katıldı. Baret ve tulumlarıyla yürüyen deprem kahramanları olarak bilinen maden işçileri, protokol ve izleyicilerden büyük alkış topladı. Tören, resmi araçların geçişiyle sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-08-30 12:23:54