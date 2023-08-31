Zonguldak'ta balıkçılar, denize açılmak için son hazırlıklarını yapıyor

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta balıkçılar, denizlerde av yasağının bitmesine saatler kala son hazırlıklarını tamamladı. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, "Şu an halkımızın bol tükettiği hamsi ve istavrit hiç yok. Halkımız, bu sene ucuz balık maalesef yiyemeyecek" dedi.

Zonguldak'ta denizlerde av yasağının bitmesine saatler kala balıkçılar, son hazırlıklarını yapıyor. Kimi balıkçılar teknelerine bakım yaparken; kimisi de ağlarını ve halatlarını onarıyor. Yarın başlayacak yeni sezonu değerlendiren Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, "Palamutçuluk geçen seneye göre çok zayıf. Palamut balığının kendini ağustos başında göstermesi gerekirdi ama maalesef daha gelişimini tamamlamamış durumda. Kıyı balıkçılığı yapan arkadaşlar, dip ağlarından hamsi çıktığını söyledi. Bu sene herhalde hamsi sezonu olacak. Hamsinin 15 Ekim'den sonra avlanması için başvurularda bulunduk. Hamsi de gelişimini tamamlayamadı, şu an 9 santimden ufak" dedi.

'ŞU AN İSTAVRİT HİÇ YOK'

Kıyı balıkçılığı açısından mezgidin bol olarak yakalandığını ifade eden Kayhan, "Şu an halkımızın bol tükettiği hamsi ve istavrit hiç yok. Hele ki kıyı balıkçılığının olmazsa olmazı istavrit hiç yok. Havalar soğuduktan sonra istavritin de bollaşmasını diliyoruz. Halkımız, bu sene ucuz balık maalesef yiyemeyecek. Akaryakıt fiyatlarının yüksek, av araçlarının pahalı olması nedeniyle halkımız geçen seneye göre, biraz daha pahalı balık yiyecek. Halkımızın ucuz balık yemesi için endüstriyel balıkçılık şart. Nasipse yarın bir gırgırımız denize açılacak" diye konuştu.

'BU SENE PALAMUTTAN UMUDUMUZ YOK'

Samsun ve Ordu taraflarında çok fazla torik balığı görüldüğünü de söyleyen Kayhan, "Şu an palamut diye avlanan balıklar, hep torik yavruları. Bu sene palamuttan umudumuz yok. Hamsiden umudumuz var. Bu da endüstriyel balıkçılığa yarıyor. Kıyı balıkçılığına yararlı bir sektör değil. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum, 'Vira bismillah' diyorum" dedi.

Gırgır reisi Fahri Karnal ise "Bu sezon palamut balığı zayıf, pek iyi bir sezon görünmüyor ama hamsi bol gibi görünüyor. Biraz çinekop, lüfer ve istavrit olur. Yarın sabah 'Bismillah' diyeceğiz. Denizde bol balık olur da vatandaş ucuz ucuz yer. Denize çıkmadan bir şey diyemeyiz. Denize çıkınca ne olacağı 10 güne kadar belli olur" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-08-31 16:33:53