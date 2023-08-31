Banka görevlisi yalanıyla dolandırılıcılığa 2 tutuklama

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi 120 bin TL dolandıran M.A. (33) ve Y.Y. (20), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbar üzerine, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi 120 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin İstanbul´da yaşadığını tespit eden ekipler, operasyon düzenleyerek M.A. ve Y.Y.´yi gözaltına aldı. Kente getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. ve Y.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-08-31 18:43:27