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        Ağabey, düğün konvoyunun önünü 'adet' diye kesince sopalı kavga çıktı: 4 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 00:27 Güncelleme: 03.09.2023 - 00:28
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        Ağabey, düğün konvoyunun önünü 'adet' diye kesince sopalı kavga çıktı: 4 yaralı
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        Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, A.E.'nin, kız kardeşinin düğününün öncesinde 'adet' diye konvoyun önünü kesmesi üzerine taraflar arasında çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi üzerindeki bir düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre E.E. ile O.Ö.'nün düğününde, gelinin ağabeyi A.E., 'adet' gerekçesiyle konvoyun önünü kesmek istedi. Bu sırada olaya tepki veren damadın yakınları ile gelinin ağabeyi arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumruklu kavgada sopalar da kullanıldı. Davetlilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki özel hastanelere sevk edildi. 

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

        2023-09-03 00:26:56

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