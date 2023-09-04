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        Tren, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı; sürücü ağır yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:38 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:39
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        Tren, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı; sürücü ağır yaralı
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        Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK´ın Çatalağzı beldesinde, hemzemin geçitte trenin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Doğan Demir (45), ağır yaralandı. 

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Çatalağzı beldesi Işıkveren Mahallesi`nde meydana geldi. Doğan Demir'in kullandığı 74 AAL 409 hafif ticari araca hemzemin geçitte tarifeli sefer yapan yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü, otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Doğan Demir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Demir'in bariyerler kapalıyken hemzemin geçidi kullanmaya çalıştığı iddia edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.  (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

        2023-09-04 12:38:00

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