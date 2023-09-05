Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Yardım için tahsis edilen konuttan çıkarılıp, icra gönderilmişti; hayırsever ev aldı

        ZONGULDAK'tayardımiçin tahsis edilen Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait lojmandan çıkarıldıktan sonra icraya verilen ve 2 odalı evde 7 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren Fatma (41) ve Metin Nalbant (59) çifti, bir hayırseverin yardımıyla yeni evlerine kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yardım için tahsis edilen konuttan çıkarılıp, icra gönderilmişti; hayırsever ev aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilimli ilçesi Gelik beldesinde oturan Fatma Nalbant'ın ilk eşi Ahmet Çetin, 2005'te kaçak maden ocağında hayatını kaybetti. Bu evlilikten 4 çocuğu olan Fatma Nalbant, daha sonra ayakkabı boyacısı Metin Nalbant ile evlendi. Nalbant çiftinin 3 çocuğu oldu. Eşyasız ve yıkılma tehlikesi bulunan evde oturan Nalbant çifti ile 7 çocuğuna, 2012'de dönemin Gelik Belediye Başkanı Hasan Fahri Yıldırım ve hayırseverlerin desteği ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait 2 katlı ev tahsis edildi. O günden bugüne kadar bu evde oturan aile, şubat ayında lojmandan tahliye edildi ve bina yıkıldı. Komşularının kredi çekmesiyle 2 odalı bir eve yerleşen aileye, mayısta TTK lojmanına ait kira borçları olduğu ve icraya verildiklerine dair evrak geldi.

        HAYIRSEVER TEK KATLI EV ALDI

        2 odalı evde iç içe oturan ailenin yaşadığı zorluk ve icra konusu, DHA'nın haberi ile gündeme getirildi. Haberi televizyonda izleyen bir hayırsever, belediye aracılığıyla Metin Nalbant'a ulaştı. İsmini açıklamayan hayırsever, Nalbat ailesi için 2 odalı evin hemen bitişiğindeki tek katlı küçük evi 150 bin TL'ye satın aldı. Fatma Nalbant, "Allah, ağabeyden bin kere razı olsun. Ev alıverdi, çok mutluyum. Evi çok beğendim, hiç yoktan iyidir. Herkese birer oda vermek isterken; en azından kendimin de bir odası olacak" dedi.

        'BENİM PARAYLA, PULLA İŞİM YOK'

        16 bin 300 lira icraya verildiğini ancak ödeyecek gücü olmadığını anlatan Metin Nalbant, "Hayırsever, beni aradı, 'Senin hesabına 50 bin lira göndereceğim' dedi. Ben de 'Ağabey, benim parayla, pulla işim yok. Çocuklarım ile 2 odada sıkışık haldeyim, eve ihtiyacım var' dedim. Evin fiyatını sordu. Ben de 'Yanımdaki daireyi 150 bin liraya satıyorlar' dedim. Allah razı olsun, 160 bin lira gönderdi. Hemen bankadan parayı aldığım gibi poşet ile ev sahibine verdim. Komşumuzdu, tapuyu bile almadan parayı verdim. Şimdi tapuyu almak için dönüş bekliyoruz" diye konuştu.

        'İCRADAN HENÜZ HABER YOK'

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Eskiden böyleydi! O göl bu hale geldi!
        Eskiden böyleydi! O göl bu hale geldi!
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Okul servislerinde son hazırlıklar yapılıyor
        Okul servislerinde son hazırlıklar yapılıyor
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde ekonomi ve diplomasi trafiği
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde ekonomi ve diplomasi trafiği
        Bahçede oturan kadın vurulmuştu! Fail en yakını çıktı!
        Bahçede oturan kadın vurulmuştu! Fail en yakını çıktı!
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Adana'da korkunç olay! Balkonda uyuyan çocuk vuruldu!
        Adana'da korkunç olay! Balkonda uyuyan çocuk vuruldu!
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Sele kapılan Asel bebek balçıkta aranıyor!
        Sele kapılan Asel bebek balçıkta aranıyor!
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Gençler borsaya hücum etti
        Gençler borsaya hücum etti
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        8 ayda milyonlarca kişi sokaklara indi!
        8 ayda milyonlarca kişi sokaklara indi!
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Yağmur alarmı! Bu şehirler dikkat...
        Yağmur alarmı! Bu şehirler dikkat...

        Benzer Haberler

        Tren, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı; sürücü ağır yaralı (2)
        Tren, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı; sürücü ağır yaralı (2)
        Tren, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı; sürücü ağır yaralı
        Tren, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı; sürücü ağır yaralı
        Zonguldak'ta yolcu treninin çarptığı aracın sürücüsü ağır yaralandı
        Zonguldak'ta yolcu treninin çarptığı aracın sürücüsü ağır yaralandı
        Düğün yemeğinden zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvuran 70 kişi, taburcu...
        Düğün yemeğinden zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvuran 70 kişi, taburcu...
        Zonguldak'ta düğün yemeğinden 70 kişi zehirlendi
        Zonguldak'ta düğün yemeğinden 70 kişi zehirlendi
        Zonguldak'ta düğün yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi gören 70 ki...
        Zonguldak'ta düğün yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi gören 70 ki...