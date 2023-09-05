Yardım için tahsis edilen konuttan çıkarılıp, icra gönderilmişti; hayırsever ev aldı ZONGULDAK'tayardımiçin tahsis edilen Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait lojmandan çıkarıldıktan sonra icraya verilen ve 2 odalı evde 7 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren Fatma (41) ve Metin Nalbant (59) çifti, bir hayırseverin yardımıyla yeni evlerine kavuştu.

Kilimli ilçesi Gelik beldesinde oturan Fatma Nalbant'ın ilk eşi Ahmet Çetin, 2005'te kaçak maden ocağında hayatını kaybetti. Bu evlilikten 4 çocuğu olan Fatma Nalbant, daha sonra ayakkabı boyacısı Metin Nalbant ile evlendi. Nalbant çiftinin 3 çocuğu oldu. Eşyasız ve yıkılma tehlikesi bulunan evde oturan Nalbant çifti ile 7 çocuğuna, 2012'de dönemin Gelik Belediye Başkanı Hasan Fahri Yıldırım ve hayırseverlerin desteği ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait 2 katlı ev tahsis edildi. O günden bugüne kadar bu evde oturan aile, şubat ayında lojmandan tahliye edildi ve bina yıkıldı. Komşularının kredi çekmesiyle 2 odalı bir eve yerleşen aileye, mayısta TTK lojmanına ait kira borçları olduğu ve icraya verildiklerine dair evrak geldi.

HAYIRSEVER TEK KATLI EV ALDI

2 odalı evde iç içe oturan ailenin yaşadığı zorluk ve icra konusu, DHA'nın haberi ile gündeme getirildi. Haberi televizyonda izleyen bir hayırsever, belediye aracılığıyla Metin Nalbant'a ulaştı. İsmini açıklamayan hayırsever, Nalbat ailesi için 2 odalı evin hemen bitişiğindeki tek katlı küçük evi 150 bin TL'ye satın aldı. Fatma Nalbant, "Allah, ağabeyden bin kere razı olsun. Ev alıverdi, çok mutluyum. Evi çok beğendim, hiç yoktan iyidir. Herkese birer oda vermek isterken; en azından kendimin de bir odası olacak" dedi.

'BENİM PARAYLA, PULLA İŞİM YOK'

16 bin 300 lira icraya verildiğini ancak ödeyecek gücü olmadığını anlatan Metin Nalbant, "Hayırsever, beni aradı, 'Senin hesabına 50 bin lira göndereceğim' dedi. Ben de 'Ağabey, benim parayla, pulla işim yok. Çocuklarım ile 2 odada sıkışık haldeyim, eve ihtiyacım var' dedim. Evin fiyatını sordu. Ben de 'Yanımdaki daireyi 150 bin liraya satıyorlar' dedim. Allah razı olsun, 160 bin lira gönderdi. Hemen bankadan parayı aldığım gibi poşet ile ev sahibine verdim. Komşumuzdu, tapuyu bile almadan parayı verdim. Şimdi tapuyu almak için dönüş bekliyoruz" diye konuştu.

'İCRADAN HENÜZ HABER YOK'