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        Başhekimden, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü AK Parti İl Başkanı için suç duyurusu

        ZONGULDAKDevrekDevlet Hastanesi Başhekimi Avni Çelik, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın, oğlunun ölümünde kendisini sorumlu tutup, tehdit ettiğini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:56 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:57
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        Başhekimden, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü AK Parti İl Başkanı için suç duyurusu
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        Kaza, 20 Ağustos'ta Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde meydana geldi. AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan (35) yönetimindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, hatalı dönüş yapan Ş.G. (50) idaresindeki 34 FG 8938 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, sürücü Arslan ile arkasındaki arkadaşı Gökhan K. yaralandı. İlk müdahalesi Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi'nde yapılan ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Arslan, burada hayatını kaybetti. Ş.G. tutuklanırken, Arslan'ın cenazesi, 21 Ağustos'ta toprağa verildi.

        TEHDİT EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

        Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Avni Çelik, 31 Ağustos'ta, hem müdahaleleri anlatmak hem de taziyelerini iletmek için aradığı AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Çelik, Arslan'ın kendisine telefonda küfürler ettiğini, 'Sen katilsin, şerefsiz, adi', 'Ulan katil herif, öldürteceğim, yaşatmayacağım' dediğini iddia edip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        KORUMA POLİSİ İSTEDİ

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