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        Kamyonla çarpışan motosikletli, tekerin altında kalıp yaralandı

        ZONGULDAK'ınEreğliilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Çağatay Kıral (36) yaralandı. Kamyonun tekerleğinin altında sıkışan sürücü, bulunduğu yerden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 01:49 Güncelleme: 06.09.2023 - 01:50
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        Kamyonla çarpışan motosikletli, tekerin altında kalıp yaralandı
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        Kaza, gece yarısı EreğliAlaplı yolu üzerindeki Gülüç kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, ana yola çıkış yapan Ahmet Ö. (41) yönetimindeki 67 SC 442 plakalı kamyona, fabrikada çalışan ve işe gitmek için yola çıkan Çağatay Kıral´ın kullandığı 06 DPK 676 plakalı motosiklet yandan çarptı. Sürücü Kıral motosikletiyle kamyonun tekerleği altında sıkışırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 10 dakika süren kurtarma çalışmasının ardından sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

        EŞİ VE ANNESİ KAZA YERİNE GELDİ

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