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        Sevgilisiyle tartışan eski eşini yumrukla bayılttı

        ZONGULDAK'ınEreğliilçesinde eski eşi Selma A. ve sevgilisi Nuray A.'nın tartışması nedeniyle olay yerine gelen Kamil E., iki kadın arasındaki tartışma sırasında eski eşini attığı yumrukla bayılttı. Selma A. hastaneye kaldırılırken, Kamil E. ise gözaltına alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 19:29 Güncelleme: 06.09.2023 - 19:30
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        Sevgilisiyle tartışan eski eşini yumrukla bayılttı
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        Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Murtaza Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Kamil E.'nin eski eşi Selma A. ve sevgilisi Nuray A. karşılaşınca ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce Nuray A., birlikte yaşadığı sevgilisi Kamil E.'yi restorana çağırdı. Kadının aramasının ardından olay yerine gelen Kamil E., sevgilisiyle tartışan eski eşi Selma A.'ya saldırdı. Selma A., eski eşinin yumruk darbelerinin ardından bayıldı.

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