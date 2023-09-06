İnfaz koruma memuru futbol turnuvasında kalp krizi geçirdi
ZONGULDAKBelediyesporile Beycuma Cezaevispor arasındaki futbol müsabakasında, Beycuma Cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Akın Tiryaki (40) kalp krizi geçirdi. Tiryaki´ye ilk müdahaleyi futbol sahasının yanındaki kortta tenis oynayan doktorlar yaparken, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Fener Mahallesi´nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´ne ait futbol sahasında meydana geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´nün düzenlediği kurumlar arası futbol turnuvasında Zonguldak Belediyespor ile Beycuma Cezaevispor karşı karşıya geldi. Maçta 5 dakika kadar sahada kalan Beycume Cezaevi´nde infaz koruma memuru olarak görev yapan Akın Tiryaki iddiaya göre fenalaşarak kenara geçti. Daha sonra olduğu yere yığılan Tiryaki için arkadaşları yardım çağırdı.
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