İnfaz koruma memuru futbol turnuvasında kalp krizi geçirdi

Olay, akşam saatlerinde Fener Mahallesi´nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´ne ait futbol sahasında meydana geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´nün düzenlediği kurumlar arası futbol turnuvasında Zonguldak Belediyespor ile Beycuma Cezaevispor karşı karşıya geldi. Maçta 5 dakika kadar sahada kalan Beycume Cezaevi´nde infaz koruma memuru olarak görev yapan Akın Tiryaki iddiaya göre fenalaşarak kenara geçti. Daha sonra olduğu yere yığılan Tiryaki için arkadaşları yardım çağırdı.

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