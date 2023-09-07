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        Ereğli Belediye Meclis toplantısı sonrası yumruklu kavga

        ZONGULDAK'ın Ereğliilçesindebelediyenin gergin geçen eylül ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi çıkışında CHP'li Meclis Üyesi Cengiz Güneş ve Gökhan Günay ile MHP'li Sertan Kuzu arasında yumruklu kavga çıktı. Diğer meclis üyeleri araya girerek tarafları yatıştırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:33
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        Ereğli Belediye Meclis toplantısı sonrası yumruklu kavga
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        Ereğli Belediye Meclisi eylül ayı ikinci birleşimi, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda yapıldı. Birleşimde, satılması oylanan Kışla Kamyon Garajı, tartışmalara neden oldu. Satış kararı çıkmayınca dün meclisi kapatıp salonu terk eden Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bugün de mecliste ret oyu veren meclis üyelerini eleştirdi. Toplantıdaki gerginlik, salon dışında da devam etti.

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