TTK işçi alımları için başvurular, internet ile Alo 170 hattından yapılacak TÜRKTaşkömürüKurumu'na (TTK) yapılacak 2 bin işçi alımına ilişkin konuşan İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk, başvuruların internet ve Alo 170 telefon hattı ile yapılacağını belirterek, "Vatandaşlarımızdan; kurum önüne gelip mağdur olmamalarını, geceden sıraya girmemelerini, teknolojiyi ve kurumun internet sayfalarını çok iyi değerlendirmelerini, ilanlarımızı da İŞKUR resmi sitemizden takip etmelerini istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alınacağını açıklamasının ardından süreç başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da 8 Eylül'de sosyal medya hesabından, "Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük Yenice için 100 işçi alımı yapacağız. Kura yoluyla işçi alımlarımızı 13 Ekim 2023 Cuma günü Zonguldak, 20 Ekim 2023 Cuma günü Bartın ve Karabük'te gerçekleştireceğiz" paylaşımı yaptı. Başvurular henüz başlamazken, alım sürecinin nasıl olacağı merak konusu oldu.

'2019'DA KURUM ÖNÜNDE YIĞILMALAR OLMUŞTU'

Bu seneki başvuruların 2021'de çıkarılan genelgeye göre sadece internet ile Alo 170 telefon hattı ile yapılacağını belirten İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk, "2019 yılında yapılan Türkiye Taşkömürü Kurumu alımlarında kurum önünde yığılmalar olmuştu. Bu yığılmaları engelleyecek genelgemiz ile belirtilen tarihte, ilan açıldığı tarihe kadar bunlarla ilgili kamuoyuna sürekli açıklamalar yapacağız. Vatandaşlarımızdan; kurum önüne gelip mağdur olmamalarını, geceden sıraya girmemelerini, teknolojiyi ve kurumun internet sayfalarını çok iyi değerlendirmelerini, ilanlarımızı da İŞKUR resmi sitemizden takip etmelerini istiyoruz. Bununla ilgili sürekli açıklamalar yapacağız. Hiçbir şekilde mağdur olmadan işlemlerini yürütmelerine yardımcı olacağız" dedi.

BAŞVURU SÜRESİ 5 GÜN