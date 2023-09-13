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        Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 6 yaralı- Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 17:50 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:55
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        Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 6 yaralı- Yeniden
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        AliSencerARSLANSinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu´na bağlı Armutçuk Müessesi´nde meydana gelen göçükte 1 maden işçisi hayatını kaybetti, 6 işçi de yaralandı.

        Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesi´nde saat 13.45 sıralarında, işçiler ocakta çalışma yaparken tavan göçüğü meydana geldi. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine ocağa AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve TTK Tahlisiye ekipleri sevk edildi. TTK Tahlisiye ekipleri, işçileri kurtarmak için ocağa girdi. Göçük haberini alan işçi yakınları maden ocağı ve hastane önlerine akın etti. Yakınlarından iyi haber bekleyenler gözyaşı döktü.

        Ekiplerin çalışmasıyla 7 işçi çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Coşkun Atalay, Ramazan Yıldırım, Rıfat Öztürk, Ergün Üstün, Ersin Aydın, Talha Yılmaz ve Sercan Hasan hastaneye kaldırıldı. Ancak 25 yıllık maden işçisi Ramazan Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 3 çocuk babası Ramazan Yıldırım´ın Ereğli Devlet Hastanesi önüne gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

        Diğer yaralıların Zonguldak ve Ereğli´deki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

        VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: KURTARMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

        Bölgeye gelip incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Kurtarma çalışması tamamlandı. Ekipler güvenli bir şekilde kuyudan çıkıyor. Bu bir tavan çökmesi çok küçük bir bölmede" dedi.

        BAKAN KOCA: ACIMIZ BÜYÜK

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, "Zonguldak Ereğli´de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle, 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük" dedi.

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