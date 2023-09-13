Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 7 yaralı (2)

VALİHACIBEKTAŞOĞLU:1 ÖLÜ, 7 YARALI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın ailesine taziyede bulundu. Hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı açıklamada, 1 kişinin yaşamını yitirdiği olayda 4 işçinin göçük altında kalarak, 3 kişinin yaşanan panik sırasında yaralandığını bildirdi.

'İHMAL OLUP OLMADIĞI İNCELENİYOR'

Vali Hacıbektaşoğlu, kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, olayda ihmal olup olmadığının belirlenmesi için inceleme yapıldığını belirterek, şunları söyledi: