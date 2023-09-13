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        Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 7 yaralı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 21:17 Güncelleme: 13.09.2023 - 21:20
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        Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 7 yaralı (3)
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan 6 madenciyi ziyaret etti. Ereğli Devlet Hastanesine giden Tancan, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte hastaları tedavi gördükleri serviste tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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