Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 7 yaralı (3)

BAKANYARDIMCISINDANYARALILARA ZİYARET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan 6 madenciyi ziyaret etti. Ereğli Devlet Hastanesine giden Tancan, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte hastaları tedavi gördükleri serviste tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU