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        Maden ocağındaki göçükte yaralanan işçilerden 5'i taburcu oldu

        ZONGULDAK'ta,TürkiyeTaşkömürü Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nün maden ocağında, 1 işçinin öldüğü göçükte yaralanan 6 madenciden 5´i taburcu oldu. Hastanede tedavisi süren Rıfat Öztürk'ün ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:25 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:30
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        Maden ocağındaki göçükte yaralanan işçilerden 5'i taburcu oldu
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        TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında, dün, saat 13.45'te eksi 400450 kotunda baca yapımı sırasında tavan göçüğü meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçi ile alanın yakınında çalışan 3 işçi, kaçış sırasında yaralandı. İhbarla ocağa AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ocağa giren TTK tahlisiye ekipleri, göçük altındaki 4 işçiyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralanan toplam 7 yaralı işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İşçilerden Ramazan Yıldırım (45), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        25 yıllık maden işçisi, 2 kız ve 1 erkek çocuk babası Ramazan Yıldırım'ın cenazesi, bugün öğle vakti Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi terminalinde düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.

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