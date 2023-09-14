Maden ocağındaki göçükte yaralanan işçilerden 5'i taburcu oldu (2)

ÇOCUKLARININEĞİTİMİİÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMİŞ

Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi´nde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 çocuk babası madenci Ramazan Yıldırım´ın (45) 25 yıldır maden ocağında çalıştığı ve 6 yıl önce emekli olmaya hak kazandığı ortaya çıktı. Kardeşinin çocuklarının eğitimi için çalışmaya devam ettiğini söyleyen İsmail Yıldırım (50), "Yaşı gençti. Çocukları küçüktü. `Çocuklarım büyüsün, okusun´ diye çalışıyordu. `1-2 sene daha çalışırım´ diye düşünüyordu. Çalıştıkları bölgede tavan birkaç gündür basmamış, basması gerekiyormuş. Onlar da çalışırken birdenbire göçük olmuş. Çocuklarının eğitimi için devam ediyordu. Haberi alınca buz kesiyor insan. O an bir şey düşünemiyorsun. Elin ayağın tutmuyor. Dişini sıkıyorsun, aklına bir şey gelmiyor zaten. Hiçbir şey yapamıyorsun, kalakalıyorsun. Babam da madende çalışıp emekli olmuştu. Ben de aynı yerde çalışıyorum" dedi.

OĞLU TABUTU BAŞINDAN AYRILMADI

Madenci Ramazan Yıldırım için Ormanlı Beldesi´nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türk-iş Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş ve milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Deniz Yavuzyılmaz, Eylem Ertuğ Ertuğrul ve il protokolü katıldı. Törende Yıldırım´ın eşi Nimet, kızları Büşra ve Merve Yıldırım gözyaşları dökerken birbirlerine sarılarak teselli aradı. Madencinin oğlu Ömer Yıldırım, babasının fotoğrafını göğsüne iğneleyip, tabutunun başında bekledi.