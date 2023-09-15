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        Bakan Tunç: İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımını kaldıran bir iktidarız biz (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 14:16 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:20
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        Bakan Tunç: İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımını kaldıran bir iktidarız biz (2)
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        'TÜRKİYE'DE21YILDA DEMOKRASİ DAHA GÜÇLÜ HALE GELDİ'

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak Valiliğinin ardından Zonguldak Adliyesi, Baro ve belediyeyi ziyaret etti. Çiçeklerle karşılanan Bakan Tunç, AK Parti İl Başkanlığı binasında da partililerle bir araya geldi. Bakan Tunç, konuşmasında, "21 yıldan bu yana iktidarda olan bir partiyiz. Türkiye Cumhuriyeti siyaset tarihinde görülmemiş bir başarı. Hatta dünya siyaset tarihinde de görülmemiş başarıyı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ve şimdi de Cumhur İttifakı olarak gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. 21 yılda Türkiye'nin fiziki kalkınmasını sağlarken, altyapı yatırımlarını gerçekleştirirken, dünyanın en büyük projelerini, havaalanlarını, hızlı trenlerini, enerji projelerini, üniversitelerini, toplu konut hamlelerini, tünellerini, köprülerini yaparken, diğer yandan da ülkemizin özellikle demokratikleşmesini ve demokrasinin standartlarını daha yukarıya taşımanın gayreti içerisinde olduk. Türkiye'de 21 yılda demokrasi daha güçlü hale geldi. İnsan hak ve özgürlüklerinin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Nice yasakları ortadan kaldırdı. Sessiz devrim sayılan reformları hayata geçirdik. Bundan sonra da geçirmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

        'İÇERİĞİNİN TÜKRİYE GERÇEKLERİYLE HİÇBİR ALAKASI YOK'

        Avrupa Parlamentosu´nun 2022 raporunu eleştiren Bakan Tunç, "Şimdi içerisindeki ifadelere baktığımız zaman, Türkiye gerçekleriyle hiçbir alakası yok. Türkiye gerçekleri o değil. Maalesef birtakım marjinal grupların etkisiyle hazırlanan bizim için hiçbir değeri olmayan temelsiz, objektif olmayan bir rapor yayınlandı. Raporda diyor ki; 'Türkiye hukukun üstünlüğünde geriye gidiyor. Yargı bağımsızlığı yok.' Ne demek? Türkiye hukukun üstünlüğünde ileri gitmeye devam ediyor. Türkiye milletiyle beraber özellikle demokrasi mücadelesini 15 Temmuz'da insan hakları mücadelesinin nasıl verildiğini bütün dünyaya gösteren bir ülke, milletiyle beraber, lideriyle beraber. Bundan sonra da yine demokrasinin standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhuriyetimizi daha da güçlendirdik. Yasamayı daha da güçlendirdik, yargısı tarafsız; yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla uygulandığı bir ülke olarak hem adalet alanının, hem yargı ve hukuk alanında, hem de milletimizin refahını daha da arttırma anlamında çalışmalarımıza gece gündüz devam edeceğiz" diye konuştu.

        Türk Milleti'nin huzur ve güvenliği için çalıştıklarını ifade eden Bakan Tunç, "Maalesef kendi ülkelerinde, özellikle yaşam hakkının düşmanı olan terör örgütlerine o gösteri alanlarını açanlar öncelikle kendilerine bakması lazım. O PKK paçavralarıyla propagandalara müsaade edenler, oralarda Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara müsaade edenler öncelikle onlardır. Onların, hukuka saygılı olması lazım. Onlardan alacağımız ders yok. Biz milletimizin huzuru, güvenliği ve onların hakkı için, onların hakkını korumak için gece gündüz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

        'İNSANI GÜÇLENDİREREK AİLEYİ GÜÇLENDİRMİŞ OLACAĞIZ'

        Önceliklerinin 6 Şubat depremlerinde yıkılan 11 kenti ayağa kaldırmak olduğunu belirten Tunç, şöyle konuştu:

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