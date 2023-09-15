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        Bakan Tunç: İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımını kaldıran bir iktidarız biz (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 21:18 Güncelleme: 15.09.2023 - 21:20
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        Bakan Tunç: İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımını kaldıran bir iktidarız biz (4)
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        MADENCİNİNEVİNETAZİYE ZİYARETİ

        Bartın'daki programını tamamlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'a tekrar gelerek Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi Başören köyünde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi'nde hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bakan Tunç'a Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Milletvekili Saffet Bozkurt ve TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ile il protokolü eşlik etti. Yıldırım için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sarıldığı madencinin oğlu Ömer Yıldırım, babası için okunan dualara amcası İsmail Yıldırım'ın kucağında katıldı.

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