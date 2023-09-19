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        Madende ölen arkadaşlarını anıp mesaiye başladılar

        ZONGULDAK'taTürkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü´ne bağlı Kilimli İşletmesi´nde çalışan madenciler, bir ay arayla meydana gelen göçüklerde ölen maden işçileri Erdal Karaçam (38) ve Ramazan Yıldırım (45) ile tüm maden şehitlerini anıp, dua etti. İşçiler, programın ardından mesailerine başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:03 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:05
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        Madende ölen arkadaşlarını anıp mesaiye başladılar
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        ZONGULDAK'taTürkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü´ne bağlı Kilimli İşletmesi´nde çalışan madenciler, bir ay arayla meydana gelen göçüklerde ölen maden işçileri Erdal Karaçam (38) ve Ramazan Yıldırım (45) ile tüm maden şehitlerini anıp, dua etti. İşçiler, programın ardından mesailerine başladı.

        TTK´ya bağlı Karadon Müessese Müdürlüğü´ne bağlı Kilimli İşletmesi´nde, sabah vardiyası öncesi düzenlenen programa, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, işletme ve kurum müdürleri, Maden Şehidi Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit ve şube yöneticileri ile maden işçileri katıldı.

        Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra 7 Ağustos ve 13 Eylül'de yaşanan göçüklerde hayatlarını kaybeden Erdal Karaçam ve Ramazan Yıldırım ile madenlerde ölen tüm işçiler için dua edildi. Program, kurban kesimiyle sona erdi. İşçiler, programın ardından mesaiye başladı.

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