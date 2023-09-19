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        Bakan Işıkhan: AK Parti seçimden seçime değil, her gün milletle birlikte olan bir parti

        ZONGULDAK´agelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulduğundan beri, asla koltuğunda oturan, milletinden uzak duran, halka tepeden bakan bir parti olmadı. AK Parti, seçimden seçime değil, her gün, milletle birlikte olan bir parti" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:49 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:50
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        Bakan Işıkhan: AK Parti seçimden seçime değil, her gün milletle birlikte olan bir parti
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        ZONGULDAK´agelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulduğundan beri, asla koltuğunda oturan, milletinden uzak duran, halka tepeden bakan bir parti olmadı. AK Parti, seçimden seçime değil, her gün, milletle birlikte olan bir parti" dedi.

        Kente gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk olarak Zonguldak Valiliği´ni ziyaret etti. Protokol defterini imzalayan Bakan Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığı binasında partilileri ile Şehir Buluşmaları etkinliğine katıldı. Şehir Buluşmaları'nda konuşan Bakan Işıkhan, sözlerine Armutçuk Müessese Müdürlüğü´ndeki göçükte hayatını kaybeden maden işçisi Ramazan Yıldırım´a rahmet, yaralı madencilere de şifa dileyerek başladı.

        Bakan Işıkhan, 13 Eylül'de meydana gelen maden göçüğü ile alakalı "Bakanlık olarak; olayın hemen akabinde ilgili müfettişlerimizi, gereken incelemeleri yapmaları için görevlendirdik. Tekrarını yaşamamak dileğiyle, Rabbim ülkemizi her türlü kazadan ve afetten korusun" dedi.

        Bakan Işıkhan, konuşmasının devamında, herkesin Türkiye Yüzyılı yolundaki yürüyüşlerine katkıda bulunabileceğini düşündüğünü ifade ederek şunları söyledi:

        "Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2002´de yola çıkarken buna inandık, buna güvendik. Cumhurbaşkanımız; `hiç kimse geride kalmayacak. Kimse kendini dışlanmış ya da dışarıda hissetmeyecek, biz milletimizle, milletimiz için geliyoruz' dedi. 21 yıldır bu çizgimizi hiç bozmadık hamdolsun. Bunun en net kanıtı, yıllardır `yaparsa AK Parti yapar´ diyen halkımızın açık beyanıdır. Her genel ve yerel seçimde, her kalkınma döneminde, yukarı çektiğimiz çıtanın üzerine çıkmanın gayreti içerisinde olduk. Adeta kendi kendimizle yarıştık. Türkiye Yüzyılı vizyonu tam olarak böyle bir anlayışın bir eseridir. Artık hamdolsun ki yüzyıllık planlar yapan bir Türkiye var."

        Yerel seçimlerin yeni bir demokrasi sınavı olduğunu ifade eden Işıkhan, "Ülkemizi il il, ilçe ilçe gönül belediyeciliğiyle buluşturabilmemiz için çok önemli bir fırsat duruyor. Yıllarca AK belediyecilikten mahrum kalmış, insana yakışır hizmetlerle buluşamamış ilçelerimiz var. İnşallah bu seçimde hepsini, partimizin, sosyal devlet anlayışıyla buluşturacağız. Bizler merkezde, sizler illerimizde çalışmalarımızı gerçekleştirerek, bu seçimde de alnımızın akıyla sandıktan zaferlerle çıkacağız inşallah. Çünkü Türkiye´nin ve AK Parti´nin milletine gönül vermiş, cesareti ve ferasetiyle Türkiye´yi emin adımlarla 2023 hedeflerine taşıyan Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri var, hamdolsun. Halkıyla her fırsatta hemhal olan, sadece şehirleri değil, ilçeleri ve mahalleri ile buluşan bir Başkanımız var. Çünkü AK Parti milletin partisidir. AK Parti milletin ta kendisidir. AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulduğundan beri, asla koltuğunda oturan, milletinden uzak duran, halka tepeden bakan bir parti olmadı. AK Parti; seçimden seçime değil, her gün, milletle birlikte olan bir parti. İşte bu sebeple milli irade diyoruz, işte bu sebeple `Gönül Belediyeciliği´ diyoruz" ifadelerini kullandı.

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