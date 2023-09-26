Birbirini suçlayan cinayet sanığı sevgililere ağırlaştırılmış müebbet istemi ZONGULDAK'ta,Mustafa Kurt'un (43) para meselesi nedeniyle husumetli olduğu iş arkadaşı Sevilay Kıral (38) ve onun sevgilisi Güray Çakmak (45) tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, birbirini suçladı. Cumhuriyet savcısı, suçu birlikte işlediklerine kanaat getirdiği sevgililer hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

ZONGULDAK'ta,Mustafa Kurt'un (43) para meselesi nedeniyle husumetli olduğu iş arkadaşı Sevilay Kıral (38) ve onun sevgilisi Güray Çakmak (45) tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, birbirini suçladı. Cumhuriyet savcısı, suçu birlikte işlediklerine kanaat getirdiği sevgililer hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Olay, 23 Şubat'ta Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) görevli 4 çocuk babası Mustafa Kurt, aynı kurumda çalışan ve TTK'ya ait müstakil lojmanda kalan, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu Sevilay Kıral'ın yanına gitti. Burada Kurt ile Kıral ve sevgilisi Güray Çakmak arasında tartışa çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kurt, sırtından bıçaklandı. Yardım çağırmak için dışarı kaçan Kurt, yere yığıldı. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kurt, hayatını kaybetti. Polisin gözaltına aldığı Sevilay Kıral ve sevgilisi Çakmak tutuklandı.

'ŞİMDİ İŞİ BİTECEK'

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlayıp iddianame hazırladı. İddianamede Kıral ile Kurt'un uzun yıllardır tanıştığı, aralarında para meselesi yüzünden husumet olduğu, Çakmak'ın ise Kurt'u tanımadığı belirtildi. Cep telefonlarında yapılan incelemede, Sevilay Kıral'ın, Çakmak'a, Mustafa Kurt'u kastedip, 'Şimdi, işi bitecek' şeklinde 2 mesaj attığı iddianamede yer aldı. Öte yandan Kurt'a ait telefon ve olayda kullanılan bıçağın sobada yakıldığı ifade edildi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Polisteki sorgusunda suçu üstlenen Sevilay Kıral, sonraki ifadelerinde ise suçlamaları reddederek Güray Çakmak'ın 'Sen bu suçu üstlen ben sana cezaevinde bakacağım. Yapma etme, 1 tane oğlum var, emekliliğimi göremem' dediği için cinayeti kendisinin işlediğini söylediğini belirtti. Kıral, Kurt'un kendisini boynundan öpmeye çalıştığı için Çakmak'ın sinirlenerek bıçakla saldırdığı daha sonra kaçmaya çalışırken de arkasından giderek bıçaklamaya devam ettiğini söyledi.

Güray Çakmak ise ifadesinde Sevilay Kıral'ın kendisine 'Şimdi, bitecek' şeklinde mesaj attığını, kadının Kurt'u koltukta bacağından bıçakladığını daha sonra kaçmaya çalışırken de arkasından saldırdığını söyleyip, sevgilisini suçladı.

İddianamede Kurt'a saldırmadan önce Sevilay Kıral ve Güray Çakmak'ın aralarında anlaştığı, Sevilay Kıral'ın cinayeti işlediği ve Güray Çakmak'ın da suça iştirak ettiğinin düşünüldüğü belirtildi. Hazırlanan iddianame Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilip Kıral ve Çakmak hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.