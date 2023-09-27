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        Nişanlısıyla kazada ölen Betül, son yolculuğuna uğurlandı

        BURSA'daotomobilin TIR´a çarptığı kazada nişanlısı Yasin Altınkaynak (27) ile birlikte hayatını kaybeden Betül Şalvarcıoğlu (22) memleketi Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:00
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        Nişanlısıyla kazada ölen Betül, son yolculuğuna uğurlandı
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        BURSA'daotomobilin TIR´a çarptığı kazada nişanlısı Yasin Altınkaynak (27) ile birlikte hayatını kaybeden Betül Şalvarcıoğlu (22) memleketi Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

        Kaza, dün Bursa-İzmir kara yolunun Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yasin Altınkaynak yönetimindeki 16 YA 165 plakalı otomobil, aynı yöne giden Y.A. idaresindeki 45 ADU 021 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan sürücüsü Altınkaynak ile yanındaki nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan Altınkaynak ile Şalvarcıoğlu'nun cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Altınkaynak ve Şalvarcıoğlu çiftinin aileleriyle birlikte önceki gün düğün alışverişi yaptığı öğrenildi. 1 ay sonra evlenecekleri belirtilen çiftten Betül Şalvarcıoğlu´nun, yaşadığı Zonguldak´tan alışveriş için Bursa´ya gittiği ve genç çiftin arkadaşlarının kendileri için düzenlediği eğlenceden dönerken kaza yaptıkları ortaya çıktı.

        Otopsi işlemleri tamamlanan Betül Şalvarcıoğlu´nun cenazesi, ailesine teslim edildi. Cenaze aracıyla Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde getirilen Şalvarcıoğlu için Yukarı Kışla Camii´nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Yakınlarının gözyaşı döktüğü cenazede Şalvarcıoğlu, kılınan namazın ardından dualarla İnallı Aile Kabristanı´nda toprağa verildi.

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