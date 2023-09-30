Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Konsere giden rap şarkıcılarının içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı: 7 yaralı

        ZONGULDAK´ınEreğli ilçesine konsere gelen rap şarkıcıları 'Canbay' ve 'Wolker' olarak bilinen Vahap Canbay (26) ile Umut Bolat'ın (23) da arasında bulunduğu minibüs kaza yaptı. Kazada şarkıcılar ile birlikte 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 23:07 Güncelleme: 30.09.2023 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konsere giden rap şarkıcılarının içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı: 7 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK´ınEreğli ilçesine konsere gelen rap şarkıcıları 'Canbay' ve 'Wolker' olarak bilinen Vahap Canbay (26) ile Umut Bolat'ın (23) da arasında bulunduğu minibüs kaza yaptı. Kazada şarkıcılar ile birlikte 7 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Zonguldak´a konser için gelen Canbay olarak tanınan Vahap Canbay ve Wolker olarak bilinen Umut Bolat´ın bulunduğu 34 EKV 864 plakalı minibüsün sürücüsü Ergün M., iddiaya göre, önünde seyreden İ.A.'nın kullandığı 67 ABP 970 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Ergün M.´nin direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, savrulup, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ile minibüste yaralanan sürücü ile Vahap Canbay, Umut Bolat, İhsan Aydın, Yiğit Karaüzüm, Nail Aydın ve Erdem Canbay, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelerde tedaviye alındı.

        HAYRANLARI HASTANE ÖNÜNE AKIN ETTİ

        Şarkıcıların kaza haberini alan hayranları hastane önüne akın etti. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Canbay ve Wolker´ın Zonguldak merkezde bir eğlence mekanında konseri olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta midibüsün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta midibüsün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
        Boğazına 3 olta kancası takılan kedi, tedavi edildi
        Boğazına 3 olta kancası takılan kedi, tedavi edildi
        Zonguldak'ta oltadaki balığı yemek isterken boğazına kanca takılan kedi ted...
        Zonguldak'ta oltadaki balığı yemek isterken boğazına kanca takılan kedi ted...
        Zonguldak'ta 3 otomobil hırsızlığı şüphelisi 82 saatlik kamera kaydı izlene...
        Zonguldak'ta 3 otomobil hırsızlığı şüphelisi 82 saatlik kamera kaydı izlene...
        Zonguldak'ta mağaraya düşen kişi ekiplerce kurtarıldı
        Zonguldak'ta mağaraya düşen kişi ekiplerce kurtarıldı
        Zonguldak'ta iç mimarın ölü bulunmasına ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı
        Zonguldak'ta iç mimarın ölü bulunmasına ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı