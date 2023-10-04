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        Otomobil, karşı şeride geçip otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        ZONGULDAK'ınEreğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı yöne geçip başka bir otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 02:09 Güncelleme: 04.10.2023 - 02:10
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        Otomobil, karşı şeride geçip otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        ZONGULDAK'ınEreğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı yöne geçip başka bir otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Belen Mahallesi Yeni Terminal kavşağı mevkisinde meydana geldi. Zonguldak istikametine giden Saadettin Gültekin (19) yönetimindeki 67 ACK 374 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip Kerim Çetin (32) idaresindeki 67 ACR 403 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içinde sıkışan sürücü Saadettin Gültekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü Kerim Çetin ve araçta yolcu olarak bulunan İsa Acar (31) ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Gültekin'in cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından itfaiye tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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