Zonguldak'taki 'Kafes' operasyonunda 13 şüpheli adliyede

ZONGULDAK'taorganizesuç örgütlerine yönelik 'Kafes' adlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü, adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 31 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda Zonguldak kent merkezinde 11, Ereğli ilçesinde de 7 şüpheli, 'Kafes' adlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 6 bıçak ve kılıç ile 103 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası şüphelilerden 5'i serbest kaldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. 13 şüphelinin hem Zonguldak hem Ereğli adliyesindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.