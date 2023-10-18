Motosiklet sürücüsünün otomobile çarptığı kaza anı kamerada: 1 yaralı

ZONGULDAK´ınEreğliilçesinde kaldırımdan ana yola çıkan otomobile hızla çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 13.40 sıralarında Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy caddesinde meydana geldi. Kaldırımdan ana yoldan çıkan Serpil Özkara idaresindeki 67 LJ 721 plakalı otomobile, Emrah Kurttekin yönetimindeki 06 YZF 57 plakalı motosiklet çarptı. Otomobile hızla arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Emrah Kurttekin, 112 Acil ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Serpil Özkara, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.