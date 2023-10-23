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        Dere yatağına düşen otomobildeki baba ile kızı, yan yana toprağa verildi

        ZONGULDAK'tadere yatağına düşen otomobilde hayatını kaybeden Kazım Özsoy (47) ile kızı Nazife Özsoy (5), yan yana toprağa verildi. Güllük köyü muhtarı Hüseyin Çetin, "Bu, 3'üncü kaza. Burası için kaymakamlıktan bariyer istemiştik" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:05 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:10
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        Dere yatağına düşen otomobildeki baba ile kızı, yan yana toprağa verildi
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        ZONGULDAK'tadere yatağına düşen otomobilde hayatını kaybeden Kazım Özsoy (47) ile kızı Nazife Özsoy (5), yan yana toprağa verildi. Güllük köyü muhtarı Hüseyin Çetin, "Bu, 3'üncü kaza. Burası için kaymakamlıktan bariyer istemiştik" dedi.

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Güllük köyünde oturan ailesinin kışlık odun ihtiyacını karşılaşmak için İstanbul'dan gelip, ardından kızı ile akaryakıt istasyonundan benzin aldıktan sonra yola çıkan 3 çocuk babası Kazım Özsoy'un kullandığı otomobil, dün köy girişinde kontrolden çıktı. 14 DS 015 plakalı otomobil, 40 metre yükseklikten dere yatağına düştü. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Özsoy olay yerinde, kızı Nazife Özsoy da hastanede hayatını kaybetti.

        Baba ve kızı için öğle vakti Güllük köyünde cenaze namazı kılındı. Kazım Özsoy ile kızı Nazife, yan yana toprağa verilirken, otomobilin hala dere yatağında olduğu görüldü.

        GERİDE İKİZ BEBEKLERİ KALDI

        Kazım Özsoy'un geride ikiz bebek bıraktığını söyleyen Güllük köyü muhtarı Hüseyin Çetin, "Subaşı köyüne gidip, benzin alıyor. Dönüşte komşu köyle aramızdaki mevkide direksiyon hakimiyetini kaybederek kendini şarampole atıyor. Araçta kendisi ve kızıyla şarampole düşüyor. Orman İşletmesi'nden, köylüye yakacak odun temin etmiştik. Çocuklarının 1 yıllık yakacak ihtiyaçlarını kesip, tekrar İstanbul'a dönmek amaçlı gelmişti. İstanbul'da çalışıyordu. 3 çocuğu ile ailesi burada yaşıyordu" dedi.

        '10 YILDIR BARİYER YAPMADILAR'

        Kazanın yaşandığı yere bariyer yapılmasını isteyen Çetin, "Burası için kaymakamlıktan bariyer istemiştik. Ama maalesef 10 yıldır bariyerlerimiz yapılmadı. Bu, 3'üncü kaza. Daha önce traktör ve kamyonet kazası olmuştu. Ölümlü kaza olmamıştı, 1 kişi felç kalmıştı. Canları yandı ama ölüm olmadı. Maalesef Kazım Özsoy arkadaşımız burada ölümlü kazayla karşılaştı" diye konuştu.

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