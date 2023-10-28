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        Zonguldak'ta madenciler, Cumhuriyet için sahnede

        TÜRKİYE'nintek 'Madenci Korosu' Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Zonguldak'ta sahne aldı. Maden işçileri konsere iş elbiseleri ve baretleriyle çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 17:54 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:55
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        Zonguldak'ta madenciler, Cumhuriyet için sahnede
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        TÜRKİYE'nintek 'Madenci Korosu' Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Zonguldak'ta sahne aldı. Maden işçileri konsere iş elbiseleri ve baretleriyle çıktı.

        Kent merkezinde Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlama etkinlikleri kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu´nda çalışan işçilerden oluşan ve ülkenin tek 'Madenci Korosu', Valilik binası önünde konser verdi. İş elbiseleri ve baretleriyle sahneye çıkan maden işçileri Türk bayrağı ve önünde Mustafa Kemal Atatürk resmi olan tişörtler giydi. Protokolün yanı sıra çok sayıda kişi, madencilerin seslendirdiği şarkı ve türküleri dinledi.

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