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        Zonguldak'ta Cumhuriyet coşkusu; vatandaşlar alana sığmadı

        ZONGULDAK´taCumhuriyet´in 100´üncü yılı kutlamalarında Türkiye Taşkömürü Kurumu´nda (TTK) çalışan maden işçileri, iş elbiseleriyle yürüyüş yaptı. Resmi geçit töreni ve etkinliklerin yapıldığı programda, alana sığmayan vatandaşlar, barikatla kapatılan bölümden töreni göremedikleri için tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:30 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:35
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        Zonguldak'ta Cumhuriyet coşkusu; vatandaşlar alana sığmadı
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        ZONGULDAK´taCumhuriyet´in 100´üncü yılı kutlamalarında Türkiye Taşkömürü Kurumu´nda (TTK) çalışan maden işçileri, iş elbiseleriyle yürüyüş yaptı. Resmi geçit töreni ve etkinliklerin yapıldığı programda, alana sığmayan vatandaşlar, barikatla kapatılan bölümden töreni göremedikleri için tepki gösterdi.

        Kent merkezinde Cumhuriyet´in 100´üncü yılını kutlamak için Gazipaşa Caddesi´ndeki Madenci Anıtı´nda resmi geçit töreni ve etkinlikler düzenlendi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü İlker Kömürcü´nün yazıp bestelediği 100´üncü Yıl Marşı, koro tarafından seslendirildi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Kömürcü´ye plaket takdim etti. Resmi geçit töreninde başta okullar ve diğer devlet kurumlarının personeli olmak üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu´nda çalışan maden işçileri de yürüdü.

        VATANDAŞLARDAN 'İZLEYEMEME' TEPKİSİ

        Bu arada, Gazipaşa Caddesi´nin bir bölümü tören düzeni sağlanabilmesi için polis barikatlarıyla kapatıldı. Cadde boyunca toplanan vatandaşlar ise etkinliklerin yapıldığı alana sığmadı. Polis barikatının arkasında uzakta kalıp etkinlikleri göremeyen bazı kişiler tepki gösterdi. Tören alanının ilerisinde, cadde üstünde cep telefonlarını bağladıkları hoparlörlerden marşlar açan vatandaşlar, resmi geçit töreni başlayana kadar bayram coşkusunu kendilerince yaşadı. Geçit töreninin başlamasıyla polis barikatları kaldırıldı. Vatandaşlar da alkışlarla geçiş yapan korteji selamladı.

        Emekli maden işçisi Şükrü Çabri de evinden getirdiği Mustafa Kemal Atatürk´ün büyük fotoğrafını tören boyunca havada tuttu. Çabri, zaman zaman cadde boyunca yürürken, vatandaşlardan alkış aldı. Resmi geçit töreninde kortejlerin ardından, kurum, kuruluş ve derneklere ait araçlar da protokolü selamladı.

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