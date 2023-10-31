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        Okuldaki Cumhuriyet kutlamasında yakılan meşalenin aleviyle 3 veli yaralandı

        ZONGULDAK'takiDilaver İlkokulu'nda, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, 1 velinin elinde tuttuğu meşaleden çıkan alevler nedeniyle 3 veli hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:33
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        Okuldaki Cumhuriyet kutlamasında yakılan meşalenin aleviyle 3 veli yaralandı
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        ZONGULDAK'takiDilaver İlkokulu'nda, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, 1 velinin elinde tuttuğu meşaleden çıkan alevler nedeniyle 3 veli hafif yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde, Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'taki Dilaver İlkokulu'nda meydana geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanması için okulda düzenlenen törende mahalle içinde öğrencilerle yürüyüş yapılacağı sırada, bir velinin elindeki meşale yakıldı. Meşaleden çıkan alevler, yakınında bulunan 3 veliye sıçradı. Alevlerin çocuklara gelmediği belirtildi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda hafif yanıklar oluşan 3 veli, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anındaki panikten etkilenen veliler ise çocuklarını alıp evlerine götürdü. Tören iptal olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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