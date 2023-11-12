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        Çenesi alınan 'Mucize', kendi kendine besleniyor

        ZONGULDAK´taaldığı darbeyle alt çenesi dağılan sokak köpeği, 1 aylık tedavisinin ardından kendi kendine beslenmeye başladı. `Mucize´ adı verilen köpeğin alt çenesini ameliyatla alan Veteriner Hekim Önder Alkan, köpeğin bir insan tarafından darbedilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Eski sağlığına kavuşması mümkün değil ama beslenebilir vaziyette" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 12.11.2023 - 14:30
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        Çenesi alınan 'Mucize', kendi kendine besleniyor
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        ZONGULDAK´taaldığı darbeyle alt çenesi dağılan sokak köpeği, 1 aylık tedavisinin ardından kendi kendine beslenmeye başladı. `Mucize´ adı verilen köpeğin alt çenesini ameliyatla alan Veteriner Hekim Önder Alkan, köpeğin bir insan tarafından darbedilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Eski sağlığına kavuşması mümkün değil ama beslenebilir vaziyette" dedi.

        Kentte yaklaşık bir ay önce hayvansever Seda Mercan alt çenesinden yaralı sokak köpeği buldu. Seda Mercan, köpeği özel bir veteriner kliniğe götürerek tedavisini başlattı. Hayvanseverlerin tedavi masrafını üstlendiği köpeğin alt çenesi ameliyatla alındı. Klinikte günden güne iyileşme gösteren köpeğe `Mucize´ adı verildi. 'Mucize', kendi kendine beslenmeye başladı.

        Mucize'nin tedavisini yapan Veteriner Hekim Önder Alkan, "Çene dağılmıştı tamamen. Dişler dışarıdaydı. Bu darbe olalı uzun süre olmuştu ki; hayvan çok zayıflamıştı. Önce biz genel durumunu düzelttik. 2-3 ameliyat geçirdi. Bu ameliyatların sonucunda nekroza olmuş alt çenenin bir kısmı alındı. Köpekler buna uyum sağlayabiliyorlar. Eski sağlığına kavuşması mümkün değil ama beslenebilir vaziyette. Kendi hayatına devam edebilir bir vaziyet aldı. Yemek de yiyebiliyor. Alt çene olmadığı için dil dışarıda kalıyor. İleride dille alakalı bir nekroza ya da yaralar meydana gelebilir ama bir ay içerisinde bu olmadı. Bundan sonraki hayatına bu şekilde devam ettirecek" dedi.

        `İNSANIN DARBETME İHTİMALİ DAHA YÜKSEK´

        Köpeği, bir insanın darbetmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden Alkan, "Travmaya bağlı bir durum. Bir darbe, insanların saldırması ve vurmasıyla da olabilir veya ağır bir trafik kazasıyla da olabilir. Trafik kazası olsa başka yerlerinde de kırık olması lazım ama sanki nokta yerde travma. Darbe ihtimali, trafik kazasından ve yuvarlanmadan daha yüksek. Tek noktada olmasından ve alt çeneyi kırabilecek güçte olan bir kuvvetten bahsediyoruz" diye konuştu.

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