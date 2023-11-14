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        Epilepsi krizi geçirip kayalıklardan düşerek öldü

        ZONGULDAK'ınEreğli ilçesinde besi hayvanlarını toplamak için meraya giden Yaşar Bektaş (34), epilepsi krizi geçirip ayağı takılınca 3 metre yüksekten kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 22:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 22:30
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        Epilepsi krizi geçirip kayalıklardan düşerek öldü
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        ZONGULDAK'ınEreğli ilçesinde besi hayvanlarını toplamak için meraya giden Yaşar Bektaş (34), epilepsi krizi geçirip ayağı takılınca 3 metre yüksekten kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde ilçenin Yalnızçam köyünde meydana geldi. Besi hayvanlarını toplamak için meraya giden Yaşar Bektaş, iddiaya göre epilepsi krizi geçirdi. Ayağı taşa takılan Bektaş, 3 metre yüksekten kayalıklara düştü. Kanlar içinde kalan Bektaş'ı görenler 112'yi arayarak yardım çağırdı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bektaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından Bektaş'ın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri

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