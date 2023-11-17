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        Fırtına uyarısı yapılan Zonguldak'ta, balıkçılar kayıklarını karaya çekti

        ZONGULDAK'ta,saatte 105 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin edilen fırtına uyarısının ardından Kozlu Limanı'ndaki balıkçılar, kayıklarını karaya çekti. Kimi balıkçılar çekiciye yükledikleri kayıklarını otoparklara, kimisi de liman içindeki barakalarına veya deniz seviyesinin üstüne aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:50
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        Fırtına uyarısı yapılan Zonguldak'ta, balıkçılar kayıklarını karaya çekti
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        ZONGULDAK'ta,saatte 105 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin edilen fırtına uyarısının ardından Kozlu Limanı'ndaki balıkçılar, kayıklarını karaya çekti. Kimi balıkçılar çekiciye yükledikleri kayıklarını otoparklara, kimisi de liman içindeki barakalarına veya deniz seviyesinin üstüne aldı.

        Zonguldak, Bartın ve Düzce için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Batı Karadeniz'de rüzgarın cumartesi öğle saatlerinden itibaren batısında kuzey ve kuzeybatıdan güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra doğusunda güney ve güneybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, pazar günü 8 ile 10 kuvvetinde (75-105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Pazartesi günü rüzgarın bölgenin doğusunda batı ve kuzeybatı yönünden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esip akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.

        Kozlu Limanı'ndaki balıkçılar ise uyarıların ardından kayıklarını, zarar görmemesi için karaya çekmeye başladı. Bazı balıkçılar kayıklarını çekicilere yükleyip otoparka çekerken, bazısı limandaki barakaların içine, bazısı da deniz seviyesinden yükseğe çıkardı. Karaya çekilemeyecek kayıklar ve büyük tekneler ise denizde alargaya bağlanacak.

        'TEDİRGİNİZ'

        Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, açıklamasında, "Ayın 19'unda meteorolojiden aldığımız bilgilere göre, 2018'deki büyük fırtınaya benzer büyük bir fırtına bekliyoruz. Havanın kuzeybatıdan kuvvetli eseceği aşağı yukarı 70 kilometre hızla eseceği söyleniyor. Pazar günü akşamüzeri de yine direkt batı karayelden Kozlu ve Bartın kıyıları olmak üzere çok kuvvetli fırtına bekliyoruz. Önlem olarak teknelerimizi barakaların dışına alıp farklı yerlere, otoparklara çekiyoruz. Bu konuda belediyeye anons yaptırdık, herkesin gelip önlem alması için. Tedirginiz, uyumayacağız. Sabaha kadar oturacağız" dedi.

        Koruyucu mendireğin yıkıldığını söyleyen Kayhan, "2018'de bizim koruyucu tali mendireğimiz vardı, o yıkıldı. Yeni mendirek yapılmadığı için limanımız her türlü dalga ve rüzgara maruz kalıyor. Bunun için yeni projeler yapılıyor ama ne zaman başlar bilmiyoruz. İnşallah yapılır. Bizim için önemli olan bu pazar gününü hayırlısıyla atlatmak" diye konuştu.

        'BALIKÇILAR MAĞDUR DURUMDA'

        Balıkçılık yapan Kozlu Liman Müdürü İsmail Hakkı Balta, önlem almak için kayıklarını karaya çektiğini söyleyerek, "Bu liman, hava muhalefetinde, balıkçı barınağı adı olan liman aslında barınak değil, tehlike arz ediyor. Zonguldak Limanı kapatılıp tüm kayıklar buraya geldiğinden 130 kapasiteli Kozlu Limanı'nda 450 tane kayık var. Kayıkların birbirine vurup parçalanma ihtimali var. Koruyucu mendirek dediğimiz karayel mendireği, 2018'deki afette yıkıldı. Yapılmadığı için önemli bir balık çıkartma limanı olan Kozlu Balıkçı Barınağı'nda balıkçılar mağdur durumda. Mücadele ediyoruz. Hava muhalefetinden dolayı kendimizi koruma altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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