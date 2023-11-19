Zonguldak´ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, 5 metre dalga oluştu ZONGULDAK´taetkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, araçların üzerine beton parçaları ve kiremitler düştü. Ereğli ilçesindeki limanda ise 5 metreyi bulan dalgalar oluştu.

ZONGULDAK´taetkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, araçların üzerine beton parçaları ve kiremitler düştü. Ereğli ilçesindeki limanda ise 5 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Zonguldak´ta uyarıları yapılan fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Kentte ağaçlar devrilirken, yollarda su birikintileri oluştu. Araçların üstüne, evlerin çatılarından kiremitler ve beton parçaları düştü. Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi. Ereğli ilçesinde de bir ağacın araçların üstüne devrildiği an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Park halindeki bir araç ise çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.