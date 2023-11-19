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        Zonguldak´ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, 5 metre dalga oluştu

        ZONGULDAK´taetkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, araçların üzerine beton parçaları ve kiremitler düştü. Ereğli ilçesindeki limanda ise 5 metreyi bulan dalgalar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:20
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        Zonguldak´ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, 5 metre dalga oluştu
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        ZONGULDAK´taetkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, araçların üzerine beton parçaları ve kiremitler düştü. Ereğli ilçesindeki limanda ise 5 metreyi bulan dalgalar oluştu.

        Zonguldak´ta uyarıları yapılan fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Kentte ağaçlar devrilirken, yollarda su birikintileri oluştu. Araçların üstüne, evlerin çatılarından kiremitler ve beton parçaları düştü. Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi. Ereğli ilçesinde de bir ağacın araçların üstüne devrildiği an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Park halindeki bir araç ise çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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