Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (2)
GEMİKARAYAOTURDU
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle sürüklenen yük gemisi, karaya oturdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, geminin kaptanı ile iletişim kurdu. Gemide kaç mürettebat olduğu öğrenilemezken, bölgede kurtarma çalışması başlatıldı. Geminin, metrelerce yükselen dalgalar ile sürüklendiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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