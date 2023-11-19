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        Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:50
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        Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (2)
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        GEMİKARAYAOTURDU

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle sürüklenen yük gemisi, karaya oturdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, geminin kaptanı ile iletişim kurdu. Gemide kaç mürettebat olduğu öğrenilemezken, bölgede kurtarma çalışması başlatıldı. Geminin, metrelerce yükselen dalgalar ile sürüklendiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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