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        Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:30
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        Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (4)
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        YÜKSEKKESİMLERDEKAR YAĞIŞI ETKİLİ

        Zonguldak'ta şehir merkezlerinde fırtına ve kuvvetli yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağdı. İstanbul yolunda bir anda bastıran kar yağışının ardından sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kara saplanan araçlar yolda kalırken uzun araç kuyrukları oluştu. Ereğli ilçesinde de kuvvetli rüzgarda çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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