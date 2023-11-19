Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (4)

YÜKSEKKESİMLERDEKAR YAĞIŞI ETKİLİ

Zonguldak'ta şehir merkezlerinde fırtına ve kuvvetli yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağdı. İstanbul yolunda bir anda bastıran kar yağışının ardından sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kara saplanan araçlar yolda kalırken uzun araç kuyrukları oluştu. Ereğli ilçesinde de kuvvetli rüzgarda çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.