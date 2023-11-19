Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (5)
        ABONE OL
        ABONE OL

        EREĞLİAÇIKLARINDAKİGEMİ VE 12 KİŞİLİK MÜRETTEBATA ULAŞILAMIYOR

        Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde şiddetli fırtına nedeniyle liman açığında bekleyen 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinden haber alınamıyor. Türk bandrallı olduğu öğrenilen geminin Rusya'dan geldiği ve 12 mürettebatı olduğu öğrenildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi ile irtibat kurulamazken, 12 kişinin durumu hakkında bir bilgiye ulaşılamadı.

        ZONGULDAK´TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

        Zonguldak´ta fırtına ve sağanak etkili olurken, valilikten yapılan açıklamada 20 Kasım´da olumsuz hava sebebiyle okulların tatil edildiği duyuruldu. Ereğli ilçesinde 5 metreyi aşan dalgalar ilçe sahiline vurdu. Sahildeki yürüyüş yoluna kadar deniz taşarken, kafelerin bahçelerine dalgalar geldi. Masa ve sandalyeler ile iş yerlerinde hasar oluştu.

        DERE TAŞTI

        Öte yandan yağışlar nedeniyle Karga Mahallesi´ndeki Güldere Deresi taştı. İlçenin çeşitli yerlerinde taşan sular su baskınına neden oldu. Polis ekipleri, su altında kalan yollarda sürücülerin geçişine izin vermezken güvenlik önlemi aldı.

        Ayhan ACAR-Ali Sencer ARSLAN-Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Napolyon Bonapart'ın şapkası satışa çıkıyor
        Napolyon Bonapart'ın şapkası satışa çıkıyor
        İstanbul'da kar yağışı
        İstanbul'da kar yağışı
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Uyuz vakalarında artış!
        Uyuz vakalarında artış!
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra irtibat...
        Zonguldak'ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra irtibat...
        Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (4)
        Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (4)
        Zonguldak'ta fırtınada apartmandan düşen parçalar otomobili kullanılamaz ha...
        Zonguldak'ta fırtınada apartmandan düşen parçalar otomobili kullanılamaz ha...
        Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (3)
        Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (3)
        Zonguldak'ta fırtına nedeniyle ikiye bölünen geminin personeli tahliye edil...
        Zonguldak'ta fırtına nedeniyle ikiye bölünen geminin personeli tahliye edil...
        Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (2)
        Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (2)