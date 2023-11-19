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        Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; gemi karaya oturdu, cezaevi boşaltılıyor (6)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:18
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        Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; gemi karaya oturdu, cezaevi boşaltılıyor (6)
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        CEZAEVİBOŞALTILIYOR

        Zonguldak'takiKaradeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle hükümlülerin başka infaz kurumlarına nakledildiğini duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımında "Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır" dedi.

        Ali Sencer ARSLAN/EREĞLİ (Zonguldak),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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