Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çıktı (2)

BİRPERSONELİNCANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin bulunması için fırtınanın dinmesiyle birlikte, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kayıp 12 personelden´1´inin Ereğli sahilinde cansız bedenine ulaştı.

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