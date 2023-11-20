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        Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çıktı (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:20
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        Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çıktı (2)
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        BİRPERSONELİNCANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin bulunması için fırtınanın dinmesiyle birlikte, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kayıp 12 personelden´1´inin Ereğli sahilinde cansız bedenine ulaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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