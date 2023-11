Bakan Yerlikaya: Fırtına, sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımız vefat etti

ZONGULDAK'taKafkametler gemisinin battığı mendirekte ve zarar gören bölgelerde incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zonguldak Karadeniz Ereğli´de maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Batman´da sabah saatlerinde maalesef 3 kaybımız ve 1 kayıp vatandaşımız vardı. O kayıp vatandaşımıza da hayatını kaybetmiş bir şekilde ulaşıldı. Toplam 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1 vatandaşımız da Diyarbakır Hani´de sele kapılarak hayatını kaybetti. Bulunan 1 mürettebatımız ile birlikte şu anda fırtına, sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum" dedi.

Karadeniz Ereğli´de Kafkametler gemisinin battığı mendirekte ve zarar gören bölgelerde incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, batan geminin mürettebatıyla ilgili süren arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Mürettebattan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Dün rüzgar hızı zaman zaman 70 knotun üzerine çıktığı, dalga boyunun da 8-9 metreyi bulduğu bir ortamda, Zonguldak ili Karadeniz Ereğli ilçemizdeki bu olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir´e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle maalesef batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebattan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır" dedi.

SÜRÜKLENEN 1 GEMİ KARAYA OTURDU, 1 GEMİ KURTARILDI

Limanda sürüklenen diğer gemiler hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Gece saatlerinde kamuoyuyla paylaştığımız gibi, limanda bağlı bulunan Kamerun bayraklı 'Pallado' isimli kargo gemisi halatının kopması sonucu sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemide bulunan 13 mürettebat, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Yine Kamerun bayraklı 'Sormovski 45' adlı kargo gemisinin halatının kopmasıyla sürüklendiği, liman romörkörü tarafından 12 mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarılmıştır. Biz Kafkametler mürettebatından bir cansız bedene ulaşıldığını ve teşhis edildiğini söylemiştik. 11 kayıp mürettebat ile ilgili Deniz Kuvvetlerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Kıyı Emniyeti, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri hava koşullarının düzelmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine bu sabah erken saatlerde başlamıştır. Dün geminin battığı saatten itibaren karadan tarama ve gözetleme de kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu şekilde kayıp 1 mürettebatımızı da bularak teşhis ettik. Arama kurtarma faaliyetlerinde görevli 797 arkadaşımız var. Şu anda 295 araç, 2 uçak, 1 helikopter ve devriye botlarımızla birlikte yoğun bir şekilde, havanın bize müsaade ettiği ölçüde bu arama kurtarma çalışmamız devam ediyor. Temennimiz, en kısa zamanda kayıp 11 mürettebata ulaşmak."

`TÜM YURTTA 9 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ´

Yurt genelinde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Helikopterlerimiz sabah saat 08.55´ten, uçaklarımız da 10.00´dan itibaren keşif ve gözetleme çalışmalarına devam etmektedir. Sabah saatlerinde rüzgar hızı daha düşüktü. Buraya gelirken, yine askeri mendireğimizin oradaydık, şu an 15 knotun üzerinde, 20 knota kadar çıkan rüzgar hızları var. Dalga boyları da şu anda 3-4 metrenin üzerinde. Buna rağmen arkadaşlarımız büyük bir gayretle arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Zonguldak Karadeniz Ereğli´de maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Batman´da sabah saatlerinde maalesef 3 kaybımız ve 1 kayıp vatandaşımız vardı. O kayıp vatandaşımıza da hayatını kaybetmiş bir şekilde ulaşıldı. Toplam 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1 vatandaşımız da Diyarbakır Hani´de sele kapılarak hayatını kaybetti. Bulunan 1 mürettebatımız ile birlikte şu anda fırtına, sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum. Başta kıymetli yakınları olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

16 İLDE 2 BİN 9 İHBARA 7 BİN 52 PERSONEL MÜDAHALE ETTİ

Bugün itibariyle sadece 2 ilde turuncu uyarı verildiğini söyleyen Bakan Ali Yerlikaya, "Sadece Kafkametler gemimiz mürettebatından 11 kayıp kişi var. Onun dışında diğer vilayetlerimizden AFAD´ın bize bildirdiği şu an için başka bir kayıp yok. Bunun haricinde, Turuncu uyarı verilen illerden sadece 16´sında toplam 2 bin 9 ihbar yapıldı. Bu ihbarlara ulaşan bütün illerdeki görevli sayımız 7 bin 52´dir. Bunun 353´ü AFAD personelimiz olmak üzere tüm illerde valilerimizin koordinasyonunda gerçekten çok büyük özveri ile gayretler gösterildi. Bugün sabah 11.00´da Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nden alınan brifingden sonra sadece Rize ve Artvin´de turuncu uyarı var. Onun haricinde turuncu uyarı yok, az sayıda sarı uyarı var" dedi.

`YARIN AKŞAMA KADAR ZARAR TESPİTLERİNİ KESİN HALE GETİRECEĞİZ´

Fırtına sırasında meydana gelen maddi zararlarla ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Zonguldak´da maalesef 57 okulumuzun çatısı uçtu. Bunlarla ve diğer harcamalarla ilgili ilk etapta AFAD´dan 50 milyon TL valiliğimizin ve il özel idaremizin emrine kaynak gönderdik. Buradan Milli Eğitim Bakanımızla, Enerji Bakanımızla, Ulaştırma Bakanımızla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızı da an be an gelinen noktayı bilgilerine arz ediyoruz. Talimatlarını alıyoruz. Okullarımızın onarım çalışmalarına valimiz süratle, arkadaşlarıyla beraber başlayacak. Bu sırada 43 işyeri ve evin çatısının uçtuğu bilgisine de sahibiz. Bunlarla ilgili de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü zarar tespitlerini yapmaya başladı. Su baskınlarından olumsuz etkilenen ev ve işyerleriyle ilgili zarar tespitlerini de valimiz talimatıyla defterdarlık, yine ekili dikili araziler ve ahırlarla ilgili, yani hayvan mevcudumuzla ilgili zarar tespitlerini de İl Tarım Müdürlüğümüz yapıyor. Yarın akşama kadar ön tespitlerin ardından bu zarar tespitlerini bitirerek kesin hale getireceğimizi tahmin ediyorum. En geç Cuma ya da Cumartesi günü bu ödemeleri, yani destek ödemelerini de AFAD olarak vatandaşlarımıza yapacağız."

`ASKERİ MENDİREĞİN UÇ TARAFINDA ÇARPIP, PARÇALANMIŞ´;

Bakan Yerlikaya, batan geminin askeri mendireğin uç tarafındaki kısma çarptığını söyleyerek, "Başından bu yana büyük bir gayret, sabır ve özveriyle çalışan, buradaki gemimizin 11 kayıp mürettebatıyla ilgili çalışma gösteren arkadaşlarımıza minnettarız. Bu olumsuz hava koşullarına rağmen çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. Aynı şekilde Karadeniz Ereğli´deki bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz. Her 2 saatte bir bu arama tarama faaliyetleri hakkında bilgi veriyor olacağız. Şu an bulunduğumuz noktadan 600 metre kadar ileride askeri mendirek var. Askeri mendireğin hemen dış tarafında bu gemi, Kafkametler, dün saat 10.00 ile 14.00 arasında maalesef çapası tutunamıyor. Tabi savcılığa bilirkişiler tarafından net rapor verilene kadar bu kesinlik kazanmaz, bu tahmini bir bilgi. Çapanın tutunamaması ve dolayısıyla geminin kontrolünün kaybedilmesinden sonra bu askeri mendireğin uç tarafındaki kısma çarpıyor ve parçalanıyor. Bu görüntü bizde var. Dolayısıyla, oradan başlamak üzere, oraya yakın olan bütün civardaki karadan dün battığı saatten itibaren kara gözetlemesi yapılıyor. Zaten o gözetleme sayesinde aşçı olduğunu yakınlarının söylediği bir mürettebatımızın cansız bedenine ulaştık. Geminin o mendireğin dibinde olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların hepsini hava koşulları normalleştiği zaman çıkaracağız" diye konuştu.