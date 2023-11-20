Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çıktı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çıktı (4)
        ABONE OL
        ABONE OL

        SELE KAPILANARAÇTAKİ3 KİŞİ ÖLDÜ

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Bölücek Mahallesi Yaraşlıyörük mevkisinde sel sularına kapılan 34 ENA 613 plakalı araçtan camı kırarak çıkan İlyas Coşkun, jandarma ekiplerince kurtarıldı. Coşkun'un araçta ağabeyi, kayınvalidesi ve bir yakının daha bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, arama çalışması başlattı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Yaraşlıyörük Deresi'nde Coşkun'un ağabeyi Selahattin Coşkun ile kayınvalidesi Dursun Esen'in, araçtan 300 metre uzaklıkta da Murat Tosun'un cansız bedenine ulaştı. Cenazeler, otopsi için morga götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım

        Benzer Haberler

        Bakan Yerlikaya: Fırtına, sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımız v...
        Bakan Yerlikaya: Fırtına, sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımız v...
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ta fırtına ve sele ilişkin konuştu...
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ta fırtına ve sele ilişkin konuştu...
        Zonguldak'ta sel sularına kapılan otomobildeki 3 kişinin cansız bedenine ul...
        Zonguldak'ta sel sularına kapılan otomobildeki 3 kişinin cansız bedenine ul...
        Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çı...
        Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çı...
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ