Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çıktı (4)

SELE KAPILANARAÇTAKİ3 KİŞİ ÖLDÜ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Bölücek Mahallesi Yaraşlıyörük mevkisinde sel sularına kapılan 34 ENA 613 plakalı araçtan camı kırarak çıkan İlyas Coşkun, jandarma ekiplerince kurtarıldı. Coşkun'un araçta ağabeyi, kayınvalidesi ve bir yakının daha bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, arama çalışması başlattı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Yaraşlıyörük Deresi'nde Coşkun'un ağabeyi Selahattin Coşkun ile kayınvalidesi Dursun Esen'in, araçtan 300 metre uzaklıkta da Murat Tosun'un cansız bedenine ulaştı. Cenazeler, otopsi için morga götürüldü.