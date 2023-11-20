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        Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çıktı (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:40
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        Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çıktı (5)
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        ELEKTRİKKESİNTİLERİNE200 PERSONEL VE 500 ARAÇLA MÜDAHALE

        Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın ardından birçok noktada ağaçlar direklerin üzerine devrildi, bazı elektrik direkleri hasar görürken, iletim hatları da etkilendi.

        Başkent EDAŞ Dağıtım Direktörü Cuma Küçük, "Dün sabah saatlerinde, saatte 120 kilometreyi bulan rüzgar, fırtına ve yağışın başlamasıyla birlikte Zonguldak ilimizin geniş bir kesimini etkileyen ağaç devrilmesi ve heyelana bağlı olarak kesintiler meydana geldi. Afet öncesinde destek ekiplerimizi ve mevcut ekiplerimizi teyakkuz haline getirmiştik. Afetin başlamasıyla birlikte tüm ekiplerimize sahaya sürdük. Bu çalışmalarımız esnasında yaptıklarımızdan bir tanesi de enerji vermek değil kesmek olmuştu. Su basmaları nedeniyle de can ve mal emniyeti açısından da elektrik kesintileri gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı valilik, kaymakamlık, belediyeler ve tüm birimlerimizle iş birliği içerisinde gerçekleştirerek kritik yerlere bir an önce enerji vermek için hem jeneratörlerimizle hem de ekiplerimizle birlikte seferber olduk" dedi.

        Çalışmalarının zorlu koşullarda sürdüğünü bildiren Küçük, Zonguldak merkez ve Ereğli´de arızalara yaklaşık 200 personel, 500 araç, iş makinesi, dron ve jeneratörlerle müdahale ettiklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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