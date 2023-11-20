Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çıktı (5)

EREĞLİ´DEOKULLAR2 GÜN TATİL EDİLDİ

Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde fırtına ve sel nedeniyle ilçe genelinde eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen Karadeniz Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım 2023 Salı günü ile 22 Kasım 2023 Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime iki gün süreyle ara verilmiştir. Karadeniz Ereğli ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacaktır." denildi.