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        Fırtınada ikiye bölünen gemi, havadan görüntülendi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:40
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        Fırtınada ikiye bölünen gemi, havadan görüntülendi (2)
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        MÜRETTEBAT,EŞYALARINIALMAK İÇİN GEMİYE GELDİ

        Zonguldak´ın Ereğli ilçesindeki fırtınadan dolayı ikiye ayrılan ve karaya oturan `Pallada´ isimli kuru yük gemisinin mürettebatı, sabah saatlerinde sahilde bulunan geminin enkazına geldi. Mürettebat halat merdivenle enkaza tırmanarak eşyalarını almak için gemiye girdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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