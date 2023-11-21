Fırtınada ikiye bölünen gemi, havadan görüntülendi (2)
MÜRETTEBAT,EŞYALARINIALMAK İÇİN GEMİYE GELDİ
Zonguldak´ın Ereğli ilçesindeki fırtınadan dolayı ikiye ayrılan ve karaya oturan `Pallada´ isimli kuru yük gemisinin mürettebatı, sabah saatlerinde sahilde bulunan geminin enkazına geldi. Mürettebat halat merdivenle enkaza tırmanarak eşyalarını almak için gemiye girdi.
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