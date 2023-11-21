Batan gemide kaybolan mürettebatın yakınlarının bekleyişi sürüyor (2)
BATANGEMİNİNBİR BÖLÜMÜ BULUNDU
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, gemiye ait parçaların bir kısmı bulundu. Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve AFAD tarafından başlatılan çalışma kapsamında dalgıçlar da su altında arama yaptı. Fırtınada dev beton blokların bulunduğu mendirekte oluşan hasar da görüntülere yansıdı.
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