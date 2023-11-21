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        Batan gemide kaybolan mürettebatın yakınlarının bekleyişi sürüyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:18
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        Batan gemide kaybolan mürettebatın yakınlarının bekleyişi sürüyor (2)
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        BATANGEMİNİNBİR BÖLÜMÜ BULUNDU

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, gemiye ait parçaların bir kısmı bulundu. Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve AFAD tarafından başlatılan çalışma kapsamında dalgıçlar da su altında arama yaptı. Fırtınada dev beton blokların bulunduğu mendirekte oluşan hasar da görüntülere yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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