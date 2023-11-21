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        Batan gemide kaybolan mürettebatın yakınlarının bekleyişi sürüyor (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:40
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        Batan gemide kaybolan mürettebatın yakınlarının bekleyişi sürüyor (3)
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        SAHİLGÜVENLİK'TENAÇIKLAMA 

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmalarıyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, 1 helikopter, 1 uçak, 6 bot, 2 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ile 74 personelle arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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