Batan gemide kaybolan mürettebatın yakınlarının bekleyişi sürüyor (4)

AFADBAŞKANI:GEMİNİN KONUMUNU TESPİT ETTİK

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan 'Kafkametler' isimli gemiyi arama çalışmalarına ilişkin AFAD Başkanı Okay Memiş, "Bu saate kadar yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, geminin konumunu tespit ettik. Tam da bizim uzman arkadaşlarımızın tahmin etmiş olduğu bölgede, geminin battığını biliyoruz. Orada, dalgıçlarımız şu anda arama-tarama faaliyetlerini yoğunlaştırmış bulunmaktalar. 2 gündür bölgemizde çok yoğun bir yağış ve aşırı bir fırtına vardı. Hatta fırtınanın üzerinde bir kasırga ve ülkemizde görmeye alışık olmadığımız 'tornado' denilen aşırı bir rüzgar olarak tanımlayabileceğimiz bir doğa olayıyla karşı karşıya kaldık. Geminin konumunu, daha önceden tahmin etmiş olduğumuz limanın uç tarafında tespit ettik. Bildiğiniz üzere 12 mürettebatı vardı. Bu mürettebattan 1 kişinin maalesef cansız bedenine ulaşmıştık. 11 mürettebatımızın arama-tarama ve kurtarma çalışmalarına da devam ediyoruz. 159 kişiden oluşan bir arama, tarama ve kurtarma ekibimiz var. Bu faaliyetlerimizde AFAD, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Jandarma SAK, Emniyet Dalgıç ve gönüllü dalgıçlarımız ile 4 tane de su altı robotu kullanıyoruz. Şu anda hava muhalefeti yok. Ancak deniz çalkantılı olduğu için dipte görüş seviyesi, 25 santimetreye kadar düşüyor. Dronlarımızı da uçuruyoruz. İnşallah geriye kalan 11 mürettebatımızla ilgili olarak da ilerleyen süreçte bilgi vereceğiz" dedi.

'ESKİ HALİNE GETİRMEK İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ'

Kent merkezindeki zarardan da bahseden Memiş, "Tabii bununla birlikte aşırı yağıştan dolayı Ereğli ilçe merkezinde de hem konutlarda hem de iş merkezlerinde yer yer zararlar olmuştu. Zarar tespit çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Onları bugün tamamlayacağız. Zonguldak Valiliğimizin ekipleri, defterdarlık, bakanlığımızın ekipleri ile beraber vatandaşlarımızın zararını gidermek için de büyük bir çaba içerisindeyiz. Yaklaşık 300 AFAD gönüllümüz burada. İlçenin temizliği için de mücadele ediliyor. İnşallah büyük bir çaba ile Ereğli'nin sokaklarını eski haline getirmek için gayret göstereceğiz. Buradaki asıl odağımız, 11 mürettebatımızın bulunmasıdır. Diğer konular bir şekilde çözülür, halledilir. Yeter ki cana bir şey gelmesin. Arama, tarama ve kurtarma faaliyetlerimize 7 gün 24 saat devam ediyoruz. Hava karardığında dahi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün gece de geç saatlere kadar karadan yüzey taramasına ekiplerimiz devam ettiler" diye konuştu.

'DALGALAR TONLARCA AĞIRLIKTAKİ KAYALARI PARÇALAMIŞ'

Arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Memiş, "Kayıp olan mürettebatımızdan herhangi bir haber alamadık. Bununla birlikte bizim arama ve tarama çalışmalarımız, yoğun bir şekilde devam ediyor. Şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun, ne kadar kötü görünürse görünsün, vatandaşlarımızı sağ olarak değerlendirip, bütün arama ve tarama çalışmalarımızı buna göre yürütüyoruz. Çalışmalarımıza bu şekilde devam ediyoruz. Geminin bulunduğu nokta; askeri bir bölge, limanın tam ucunda. Bizim kasırga olduğu sırada bu gemi ile ilgili olarak tespitlerimiz vardı. Bu yüzden tahmin ettiğimiz yerde bulduk. Limanın uç tarafında, derinliği yaklaşık 25 metre olan bir noktada bulundu. Orası, askeri bölge olduğu için gösteremiyoruz, ancak tonlarca ağırlıktaki kaya parçalarını 9-10 metre yüksekliğindeki dalgalar paramparça etmiş. Orada da çok ciddi bir zarar var. O bölge de yıkıma uğramış. Şu anda şartlar arama tarama ve kurtarma için uygun. Ekiplerimiz, şu anda dalış yapıyor. Burada, bu açıklamayı yaparken oradaki ekiplerimiz ve dalgıçlarımız sürekli dalış yapıyor. Onun haricinde de şu anda gözle görülebilen bütün alanlarda yüzey taramasına devam ediyoruz. Dronlarla, helikopterle ve uçakla da sürekli arama, tarama ve kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Cansız bedenine ulaştığımız mürettebatımızın ailesine başsağlığı diliyorum. Limanın içerisinde bulundu. Geminin battığı yerde değil. Dalgalar çok farklı bir yere sürüklemiş ve çok ön göremediğimiz bir yerde bulundu. Zaten yüzey taraması ve alan taraması yapmamızın sebebi de bu. Geminin battığı yere odaklandık ama onun haricindeki diğer bölgeleri de ihmal etmiyoruz. O mürettebatımızı çok tahmin etmediğimiz bir bölgede bulduk" dedi.