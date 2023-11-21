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        Batan gemide kaybolan mürettebatın yakınlarının bekleyişi sürüyor (6)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:30
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        Batan gemide kaybolan mürettebatın yakınlarının bekleyişi sürüyor (6)
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        CANSIZBEDENİBULUNAN GEMİNİN AŞÇISI TOPRAĞA VERİLDİ

        Ereğli´de fırtınada batan Kafkametler isimli gemide bulunan 12 mürettebattan cansız bedeni limanda bulunan kişinin, Metin Usta (58) olduğu belirtildi. Geminin aşçısı olan Metin Usta´nın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi´ndeki otopsisinin ardından ailenin bir yakını tarafından teslim alındı. Usta´nın cenazesi, Ereğli Belediyesi´ne ait cenaze aracıyla gece saatlerinde memleketi Giresun´un Görele ilçesine götürülerek bugün toprağa verildi.

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