Batan gemide kaybolan mürettebatın yakınlarının bekleyişi sürüyor (6)
CANSIZBEDENİBULUNAN GEMİNİN AŞÇISI TOPRAĞA VERİLDİ
Ereğli´de fırtınada batan Kafkametler isimli gemide bulunan 12 mürettebattan cansız bedeni limanda bulunan kişinin, Metin Usta (58) olduğu belirtildi. Geminin aşçısı olan Metin Usta´nın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi´ndeki otopsisinin ardından ailenin bir yakını tarafından teslim alındı. Usta´nın cenazesi, Ereğli Belediyesi´ne ait cenaze aracıyla gece saatlerinde memleketi Giresun´un Görele ilçesine götürülerek bugün toprağa verildi.
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