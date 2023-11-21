Batan gemide kaybolan mürettebatın yakınlarının bekleyişi sürüyor (6)

CANSIZBEDENİBULUNAN GEMİNİN AŞÇISI TOPRAĞA VERİLDİ

Ereğli´de fırtınada batan Kafkametler isimli gemide bulunan 12 mürettebattan cansız bedeni limanda bulunan kişinin, Metin Usta (58) olduğu belirtildi. Geminin aşçısı olan Metin Usta´nın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi´ndeki otopsisinin ardından ailenin bir yakını tarafından teslim alındı. Usta´nın cenazesi, Ereğli Belediyesi´ne ait cenaze aracıyla gece saatlerinde memleketi Giresun´un Görele ilçesine götürülerek bugün toprağa verildi.